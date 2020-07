Samsung Galaxy Watch 3 : les gestes pour contrôler la montre révélés

L’application de la Samsung Galaxy Watch 3 vient de faire son arrivée sur le Play Store, et avec elle un aperçu des nouveaux gestes qui serviront à contrôler la montre connectée. On pourra par exemple faire tourner son poignet pour éteindre les alertes, réveils et désactiver les appels entrants. Fermer et ouvrir le poing permettra aussi de décrocher, tandis qu’il sera possible de prendre des photos avec l’application Camera Controller, où il faudra fermer le poing, puis ouvrir la main pour capturer des clichés. On sait également grâce à l’application que de nouveaux designs seront disponibles, qui pourront être choisis aléatoirement.

Avec les nombreuses et régulières fuites qui se retrouvent sur internet depuis des semaines, il ne doit plus rester beaucoup de nouveautés à présenter pour la prochaine montre de Samsung. Cela étant dit, l’événement Galaxy Unpacked a été maintenu et devrait se produire le 5 août, aussi on peut espérer quelques surprises de la part du constructeur. On s’attend à des montres avec GPS, surveillance de la pression sanguine et du pouls, un capteur ECG, avec 1GB de RAM, 8GB de stockage, et une batterie entre 247 et 340mAh selon la taille de l’appareil.