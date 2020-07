Samsung Galaxy Buds Live : réduction de bruit active et le prix dévoilés

Samsung s’apprête à lancer de nouveaux écouteurs sans fil. Ils auront pour nom Galaxy Buds Live et ils sont apparus dans l’application Samsung Galaxy Buds sur iPhone. Samsung a en effet publié des captures d’écran avant l’annonce officielle.

Les captures d’écran expliquent rapidement comment porter et connecter les Galaxy Buds Live la première fois (suffit de passer par les réglages de Bluetooth et appairer les Galaxy Buds Live, comme n’importe quelle autre paire d’écouteurs sans fil). On apprend également que les Galaxy Buds Live auront la réduction active du bruit et que celle-ci pourra être activée ou désactivée selon les envies.

De son côté, WinFuture publie des images officielles des écouteurs et quelques caractéristiques, comme le fait que l’autonomie devrait être de 4 heures et demie avec la réduction active du bruit et 5 heures et demie sans la réduction active du bruit. Il y aura par ailleurs un boîtier de charge qui pourra recharger plusieurs fois les écouteurs, pour avoir jusqu’à 28 heures d’autonomie au total. En outre, certains contrôles (changer le volume, la musique, répondre à un appel) seront possibles en touchant les écouteurs.

Samsung annoncera probablement les Galaxy Buds Live le 5 août, avec les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Le prix en Europe serait autour de 190 euros.