L’écran du Galaxy Note 20 est décevant par rapport au Galaxy Note 20 Ultra

Les caractéristiques techniques des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra ont fuité et les deux smartphones auront beaucoup d’éléments en commun. L’écran sera différent à plusieurs niveaux par contre et c’est une déception sur le Galaxy Note 20.

Le Galaxy Note 20 Ultra aura un écran Super AMOLED de 6,9 pouces avec une définition de 3 200 x 1 440 pixels et un affichage de 120 Hz. En comparaison, le Galaxy Note 20 aura un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz. Il y a une belle différence, que ce soit au niveau de la définition ou du taux de rafraîchissement. Retrouver un écran 60 Hz sur un smartphone Android très haut de gamme en 2020 n’est pas terrible.

Parmi les autres changements, il y a la partie photo avec trois capteurs sur le Galaxy Note 20 Ultra : 108 + 12 + 12 mégapixels. Il y aura un combo 12 + 12 + 64 mégapixels sur le Galaxy Note 20. D’autre part, ce dernier aura 8 Go de RAM, là où le grand modèle aura 12 Go de RAM. Quant à la batterie, elle sera de 4 300 mAh sur le Galaxy Note 20 et 4 500 mAh sur le Galaxy Note 20 Ultra. Enfin, et ce n’est négligeable, le taux de réponse du S Pen sera de 9 ms sur le Galaxy Note 20 Ultra et 26 ms sur le Galaxy Note 20.

Les deux smartphones seront officialisés par Samsung le 5 août prochain lors d’une conférence en ligne.