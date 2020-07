PlayStation Plus août 2020 : voici les jeux PS4 gratuits

Sony dévoile aujourd’hui les deux jeux PlayStation 4 qui seront offerts tout au long du mois d’août aux joueurs possédant l’abonnement PlayStation Plus. Celui-ci permet de jouer en ligne, d’avoir des remises sur le PlayStation Store ou encore d’avoir les sauvegardes de ses jeux stockées sur le cloud.

Avis aux abonnés PS Plus !

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered et Fall Guys: Ultimate Knockout seront les jeux de d'août ! Et surprise, COD sera téléchargeable dès demain ! pic.twitter.com/w2Nzo6X2JW — PlayStation France (@PlayStationFR) July 27, 2020

Le premier jeu offert est Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. C’est une surprise pour le coup puisque le jeu est sorti le 31 mars dernier. Le titre replonge dans la célèbre campagne solo de Call of Duty: Modern Warfare 2 qui a vu le jour en 2009. Le jeu bénéficie de nouveaux graphismes pour remettre cette aventure au goût du jour.

Le second jeu offert est Fall Guys: Ultimate Knockout. Il réunit 100 participants en ligne dans une course chaotique et effrénée qui ne couronnera qu’un seul gagnant. Les obstacles étranges, le manque de discipline des concurrents et les lois inflexibles de la physique se dressent sur la route du succès de cet Interville moderne.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sera disponible dès demain au téléchargement jusqu’au 31 août. Il faudra attendre le 3 août pour récupérer Fall Guys: Ultimate Knockout. Aussi bien l’un que l’autre pourront être téléchargés gratuitement sur le PlayStation Store.