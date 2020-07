Google Pixel 4a : le lancement serait assuré la semaine prochaine

S’il y a bien un smartphone qui met un temps impressionnant à sortir, c’est le Pixel 4a. Le nouveau smartphone milieu de gamme de Google aurait dû être lancé il y a quelques mois (probablement à la conférence Google I/O en mai), mais il n’arrête pas d’être décalé en interne. Maintenant, la date de lancement fait parler d’elle.

Le leaker Jon Prosser (qui a déjà eu quelques bonnes informations, mais qui s’est trompé à plusieurs reprises ces dernières semaines), dit que la date de lancement pour le Pixel 4a est le 3 août et c’est sûr « à 100% » selon ses dires. Il avait déjà suggéré une présentation du Pixel 4a à cette date, mais assure aujourd’hui que c’est la date bloquée par Google désormais.

Le Pixel 4a est attendu pour avoir le processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et une batterie de 3 080 mAh. Les dernières fuites suggèrent fortement que Google proposera un Pixel 4a et un Pixel 4a 5G. Il ne devrait pas avoir un Pixel 4a XL.

Il sera intéressant de voir le prix pratiqué par Google, surtout par rapport au OnePlus Nord récemment annoncé. Ce dernier embarque un meilleur processeur (Snapdragon 765) et débute à partir de 399 euros. Le Pixel 3a, lancé l’année dernière et arrêté il y a peu, débutait aussi à 399 euros à sa sortie.