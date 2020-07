La Russie testerait de nouvelles armes anti-satellites

La course à l’espace démarrée il y a des décennies n’est clairement pas finie. C’est en tout cas ce qu’affirme le Department of Defense des Etats-Unis, qui avance que la Russie pourrait avoir testé une nouvelle technologie ayant pour but de détruire les satellites. Les essais n’auraient rien détruit, ce qui ne réduit pas l’inquiétude des militaires. D’après US Space Command, c’est le 15 juillet que le satellite Kosmos 2543 a mis en orbite un objet inconnu, non loin d’un autre satellite russe. Le Ministère de la Défense de la Russie a confirmé avoir envoyé un satellite d’inspection, mais n’a en rien évoqué le mystérieux objet.

Et s’il n’est pas rare que des gros satellites mettent en orbite des appareils plus petits, cet objet est clairement trop rapide pour en être un, ce qui rend méfiants les militaires américains, qui ne voient là qu’une énième provocation du pays, ainsi qu’une nouvelle arme qui menaceraient leurs nombreux appareils spatiaux. Le général John “Jay” Raymond n’a d’ailleurs pas hésité à répondre, affirmant que les USA et leurs alliés n’auraient pas peur de riposter, si une telle action s’avère nécessaire.