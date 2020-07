AMD Ryzen 4000 G : AMD dévoile des APUs puissants… mais réservés aux fabricants de PC

AMD a dévoilé hier sa nouvelle gamme d’APUs Ryzen 4000 G, ceux là-même qui prendront le relais des Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400 G. Destinés aux machines de bureau (desktop) les Ryzen 4000 G complètent la nouvelle gamme, les Ryzen 4000 pour portables ayant déjà été présentés en début d’année. Gravés en 7 nm (une première pour des processeurs « desktop » de PC avec core graphiques intégrés) les Ryzen 4000 G se déclinent en 8 modèles, sous architecture ZEN 2, de l’Athlon « de base » au Ryzen 4700 G (8 cœurs, 16 Threads, 12 Mo de cache, 8 Graphics Cores, TDP de 65 W). Selon AMD, le Ryzen 4700 G afficherait 202% de perfs en plus que l’Intel Core i7-9700 ! Seul hic, ces processeurs très puissants seront réservés dans un premier temps aux seuls fabricants de PCs ou assembleurs. AMD tente tout de même de rassurer les bidouilleurs en leur assurant qu’un APU de nouvelle génération leur est destiné, et que ce dernier « s’intégrera dans les cartes des séries 400 et 500. Reste à savoir quand ces petites merveilles seront réellement disponibles…