[Test] Samsung Galaxy Z Flip : les avantages du mobile à clapet, le grand écran en plus

Le mobile à clapet a eu son heure de gloire au début des années 2000 : du « pionnier » Nokia 282 aux cultissimes StarTAC et Razr de Motorola, le succès du mobile à clapet s’explique aussi par l’aspect « cool » d’une gestuelle, ce geste de la main souple et rapide qui ouvre et referme l’appareil, sans oublier l’extrême compacité de ces modèles dans un marché déjà peuplé de modèles trop grands pour tenir aisément dans une poche. 15 ans plus tard, le smartphone à clapet opère un étrange « retour du même » grâce à la technologie des écrans OLED pliables. Motorola nous a refait le coup du Razr 2.0 – mais la finition et la solidité sont malheureusement eux aussi aussi de l’histoire ancienne -, bientôt suivi par le Galaxy Z Flip de Samsung, qui est en quelque sorte le tout petit frère du Galaxy Fold. C’est ce dernier modèle que nous avons eu en main pendant plusieurs semaines, et autant l’avouer sans ambages : le smartphone pliable a enfin dépassé le stade du prototype aussi luxueux qu’imparfait.

Un Form-Factor toujours aussi agréable

Forcément, en reprenant le form-factor des mobiles des années 2000, le Galaxy Z Flip je joue pas d’emblée la carte du smartphone pliable futuriste capable de se transformer en tablette d’un petit tour de main. A vrai dire, une fois ouvert, le Galaxy Z Flip a les dimensions d’un smartphone tout à fait conventionnel. On pourrait estimer que c ‘est un peu décevant de ne pas exploiter un peu plus l’écran pliable, mais ce format « classique » s’avère pourtant un atout à l’usage, car on retrouve en fait ici tous les avantages du mobile à clapet (grande compacité une fois fermé, protection de l’écran, possibilité de l’utiliser à moitié ouvert façon « réveil matin ») sans devoir se fader les minuscules écrans des modèles « historiques ».



Tout au plus peut-on regretter que l’écran du Z Flip s’étire autant en hauteur, ce qui n’est pas toujours très pratique pour les usages à une main. Une fois plié, l’appareil fait un peu moins de 2 cm d’épaisseur et se glisse aisément dans toutes les poches ou dans tous les sacs… sans que l’écran ne puisse se rayer au contact de clefs.

Un Ecran qui se plie à toutes les exigences

Le mélange des genres est d’autant plus convaincant que la finition générale et le système de charnière sont presque sans critiques. Le Galaxy Z Flip est en effet bien mieux fini que le Fold, sans ouvertures suspectes ou parties mécaniques visibles. L’écran s’ouvre aussi sans trop d’efforts (un peu de pratique est requise), si bien que l’on se retrouve à nouveau à crâner mollement en ouvrant l’appareil d’un geste tranquille. La zone de l’écran située au niveau de la charnière est très légèrement « creusée » par la pliure, mais on ne remarque rien lorsque la dalle est allumée et située bien en face. Le constat général est donc plutôt chouette, d’autant plus chouette à vrai dire que la qualité d’affichage crève le plafond : la dalle AMOLED de 6,7 pouces (83% de taux d’occupation de la façade avant) s’avère très lumineuse, moins sujette aux reflets que l’écran du Fold (c’est peu dire) et l’image affichée est impeccable, tant en terme de contraste que de couleurs (pas toujours fidèles, mais cela s’arrange souvent par un petit tour dans les réglages). On notera enfin la présence d’un poinçon en façade pour le capteur photo « à selfies ». Bien vu aussi, le minuscule écran extérieur qui affiche le combo heure/date et les notifs. Concernant la partie audio, le Z Flip se contente du minimum : pas de prise Jack ou mini-Jack, et un seul HP (mono donc) situé sur la tranche inférieure. Le son est correct, assez puissant sans plus, mais l’absence de stéréo se fait bien sentir.

Des Perfs vraiment au top

Les performances du Galaxy Z flip sont assurées par un Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM. Ce n’est pas le processeur le plus rapide de Qualcomm (le 865 tient ce rôle), mais cela reste malgré tout un vrai bolide : l’interface One UI ne bronche pas (et les scrollings avec l’écran à moitié ouvert, c’est plutôt cool) et les jeux 3D même les plus lourds tournent sans aucune difficulté. Etant donné l’écart de performances entre les Exynos et les derniers Snapdragon (à l’avantage des puces de Qualcomm), ce Galaxy Z Flip s’avère même plus puissant que le Galaxy s20 Ultra que nous avons passé sur le grill il y a quelques semaines. Tout de même…

Photo : correct le jour, mais des couleurs fantaisistes

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, le Galaxy Z Flip est un photofone tout à fait potable. Certes, Samsung n’a pas ici les mêmes exigences qu’avec ses Galaxy S et les couleurs affichées sont souvent beaucoup trop flatteuses (le vert verdâtre devient un vert vif qui explose la rétine), mais les clichés sont nets et bien exposés, aussi bien avec le capteur principal de 12 mégapixels grand angle (ouverture à f/1,7 tout de même) qu’avec l’ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,2). En revanche, les photos sont largement inexploitables dès la nuit tombée tant le lissage retire du détail dans l’image. Samsung va vraiment devoir abandonner cette mauvaise pratique de l’hyper lissage en conditions de faible lumière. A noter que le Z Flip s’accompagne d’un mode Single Take qui tire automatiquement d’une séquence vidéo des clichés ou des bouts de vidéo avec effets (ralenti par exemple). L’ « IA » du Flip gère seule cette fonction original. Cela se voit.









Autonomie : la journée, pas plus

Le Galaxy Z Flip est équipé de deux batteries de 2370 mAh et 930 mAh situées chacune dans l’une des deux parties du « clapet ». Ce combo n’est pas particulièrement efficace puisque l’appareil doit être rechargé tous les soirs, et parfois un peu avant lorsque les usages sont un peu plus lourds que d’habitude.

Conclusion : le retour gagnant du smartphone à clapet est signé Samsung

Certes, le Galaxy Z Flip n’est pas exempt de défauts objectifs – l’autonomie est très moyenne, les clichés délivrent des couleurs fantaisistes, la partie son est une blague – mais l’essentiel est pourtant là pour un mobile de cette catégorie. Le grand écran pliable semble enfin technologiquement mature, le form-factor est franchement bien pensé, les finitions impeccables, et l’on bénéficie en sus des performances de haut niveau délivrées par le Snapdragon 855+. A 1500 euros, cela nous semble toujours un poil cher pour la technologie proposée, mais au moins n’y a t-il plus de gros défauts dans la cuirasse…

