Les prochains smartphones Android devront avoir 2 Go de RAM au minimum

Du changement va être mis en place au niveau des smartphones Android. Google avertit les constructeurs que les nouveaux modèles vont devoir avoir au minimum 2 Go de RAM pour être certifiés.

Une documentation de Google, dévoilée par XDA-Developers, révèle que tout smartphone qui sortira à partir du quatrième trimestre de 2020 avec Android 10 ou Android 11 préinstallé devra avoir 2 Go de RAM pour avoir le droit à une licence Android et donc utiliser les applications et services de Google. Les constructeurs qui proposeront moins de 2 Go de RAM devront basculer sur Android Go, la version allégée d’Android. Rien ne change pour les smartphones existants qui ont peu de RAM.

En parlant d’Android Go, Google annonce aux constructeurs de smartphones qu’ils doivent maintenant proposer au moins 1 Go de RAM pour avoir accès à la version allégée d’Android et aux applications et services. Le minimum était de 512 Mo auparavant.

Les smartphones avec si peu de RAM ne sont pas courants en Europe. Ils sont surtout destinés à des pays comme l’Inde pour avoir des smartphones abordables qui coûtent l’équivalent de quelques dizaines d’euros. En Europe, la plupart des smartphones vendus ont le droit à la version « normale » d’Android et non à Android Go.