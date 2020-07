OnePlus annonce OnePlus Buds, ses écouteurs réellement sans fil à 89€

En plus de l’annonce du OnePlus Nord, OnePlus a levé le voile sur de nouveaux écouteurs réellement sans fil. Il s’agit des OnePlus Buds. C’est dans la même lignée que les AirPods d’Apple et les autres écouteurs similaires.

OnePlus promet 7 heures d’autonomie sur une seule charge (la batterie de chaque écouteur est de 35 mAh), avec un total de 30 heures à l’aide du boîtier de charge (qui a une batterie de 430 mAh). La recharge complète se fait en 80 minutes grâce au port USB-C et le boîtier vous donnera 10 heures d’utilisation avec seulement 10 minutes de charge selon les dires de OnePlus.

Pour ce qui est du son, il n’y a pas la réduction de bruit active, mais OnePlus dit que les écouteurs vont atténuer les sons aux alentours au moment des appels. Le constructeur promet également « un son riche, des voix claires et des basses profondes ».

Chaque écouteur mesure 18,81 x 16,13 x 37,89 mm et pèse 4,7 grammes. Le boîtier de charge pour sa part mesure 52,21 x 59,62 x 37,89 mm et pèse 37 grammes. Côté technique, les OnePlus Buds s’appuient sur du Bluetooth 5.0 et sont compatibles avec la technologie Fast Pair de Google pour faire rapidement une connexion à un smartphone sous Android. Les écouteurs peuvent aussi être utilisés avec un iPhone, mais il faudra faire une configuration manuelle en Bluetooth.

Enfin, il est possible d’avoir un certain contrôle. On peut passer rapidement d’une musique à l’autre en tapotant deux fois un écouteur par exemple. Une action possible en maintenant son doigt appuyé sur un écouteur doit arriver plus tard avec une mise à jour logicielle.

Les OnePlus Buds sont proposés en trois coloris : blanc, gris et bleu. Les écouteurs sont disponibles au prix de 89 euros.