TSMC arrêtera de fournir des puces à Huawei d’ici 2 mois

Après bien des hésitations, TSMC vient de rompre les ponts avec son second client d’importance (après Apple). Le fondeur taiwanais ne prend plus de nouvelles commandes de Huawei depuis le 15 mai, et d’ici 2 mois à peine, les derniers stocks de puces devront être écoulés. En d’autres termes, Huawei devra se trouver une nouveau fondeur pour ses puces Kirin à partir de la mi-septembre, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour se retourner. TSMC aura tout fait pour retarder l’application stricte des mesures décidées par le Département du commerce américain, mais la pression était devenue beaucoup plus forte depuis quelques semaines.

Les prochaines puces Kirin de Huawei ne seront plus produites par TSMC

Les commandes de Huawei représentaient 14% du chiffre d’affaires de TSMC, mais le fondeur a déjà indiqué qu’il renforcerait ses liens avec d’autres géants de la high-tech afin de compenser les « pertes ». AMD, NVIDIA, Qualcomm, et bien sûr Apple sont dans le viseur du fondeur.