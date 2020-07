Twitter dévoile son API v2 : les clients tiers auront les sondages et d’autres nouveautés

Twitter propose une API pour les développeurs afin de mettre en place différents services, dont la possibilité de créer des clients Twitter tiers. Ces clients ont toutefois été limités au niveau des fonctionnalités ces dernières années, mais le réseau social cherche aujourd’hui à améliorer sa relation avec les développeurs.

L’API v2 sera plus simple d’utilisation, va inclure plusieurs niveaux d’accès et va également proposer des nouveautés. Il y aura notamment les fils de conversations, les résultats de sondages, les tweets épinglés sur les profils, le filtre antispam, le filtrage du flux et les fonctions de recherche accessibles pour les clients tiers. Tous ces éléments sont déjà disponibles sur l’application officielle de Twitter. Des applications comme Tweetbot, Twitterrific, Echofon et d’autres vont maintenant pouvoir les ajouter.

« Ce n’est que le début », promet Twitter. « Nous partageons notre feuille de route publique pour vous tenir au courant de notre vision de l’API, ainsi que des options pour partager vos commentaires afin que nous puissions continuer à apprendre de vous en cours de route et que vous puissiez planifier ce qui est à venir », ajoute la plateforme.

Et détail insolite : Twitter dit qu’il aurait dû lancer sa nouvelle API cette semaine, mais elle sera finalement disponible un peu plus tard. La raison ? Twitter a été piraté avant l’annonce de la nouvelle API et le réseau social préfère se focaliser dessus pour l’instant, surtout qu’il y a des soupçons que l’API existante a pu être utilisée pour le piratage.