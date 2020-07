Twitter a connu un important piratage. Un hacker a réussi à prendre le contrôle de nombreux comptes certifiés appartenant à des personnalités ou des entreprises pour diffuser un message invitant les utilisateurs de la plateforme à envoyer des bitcoins à une adresse spécifique.

Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden ou encore Barack Obama font partie des personnalités qui ont vu leurs comptes être compromis avec un tweet demandant des bitcoins. Du côté des entreprises, il y a eu Apple, Uber et d’autres qui sont liées aux cryptomonnaies, comme Binance et Coinbase.

« Tous les bitcoins envoyés à notre adresse ci-dessous vous seront renvoyés en double ! », indiquait un tweet posté par le compte d’Apple (c’était le premier tweet public d’Apple d’ailleurs). Le message était similaire sur les autres comptes compromis. Le hacker a réussi son coup en tout cas puisqu’il a reçu l’équivalent de 103 358 euros en bitcoins. 373 transactions ont eu lieu, signifiant que 373 personnes sont tombées dans le panneau.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020