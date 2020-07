Intel ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de teasing. Le fabricant de processeurs a en effet envoyé un mail à certains journalistes afin de leur annoncer la tenue prochaine d’un évènement consacré à « quelque chose de gros ». Selon toute vraisemblance, Intel dévoilera le 2 septembre prochain sa 11ème génération de CPU (Tiger Lake), à moins qu’il ne s’agisse d’un produit en relation avec le transfert de données. L’accroche sous le teaser laisse en effet une petite part à l’interprétation : « Comment Intel repousse les limites dans notre façon de travailler et de rester connectés ». Le plus logique reste cependant l’annonce de CPU Tiger Lake 11ème gen gravés en 10 nm. Ces processeurs devraient aussi embarquer une nouvelle architecture graphique (X). Le GPU intégré va -il enfin offrir des performances respectables ? La conf sera certainement très attendue, car pour Intel, il est vraiment grand temps de réagir. Coincé entre le « rebond » d’AMD (Ryzen 4000 gravé en 7 nm) et l’annonce des Apple Silicon, le géant américain semble perdre chaque année un peu plus de marge de manœuvre.