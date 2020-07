Google Stadia : tous les jeux annoncés au Stadia Connect

Google a organisé aujourd’hui son Stadia Connect où plus de 15 jeux ont été présentés. C’est l’occasion de voir quels sont les titres en question, sachant qu’il y a cinq exclusivités dans le lot.

Les jeux sont :

Super Bomberman R Online — automne 2020

One Hand Clapping — dès maintenant

Dead by Daylight — septembre 2020

Outcasters — automne 2020

Orcs Must Die! — dès maintenant avec Stadia Pro

NBA 2K21 — automne 2020

Hitman 1 — 1er septembre 2020

Hitman 2 — 1er septembre 2020

Hitman 3 — janvier 2021

Serious Sam 4 — août 2020

Outriders — fin 2020

WWE 2K Battlegrounds — 18 septembre 2020

PGA Tour 2K21 — 21 août 2020

Sekiro: Shadows Die Twice — automne 2020

Hello Neighbor — 20 septembre 2020

Hello Neighbor: Hide & Seek — fin 2020

Harmonix (Rockband), Uppercut Games (City of Brass), et Supermassive Games (Until Dawn) travaillent tous avec l’équipe de développement de Stadia pour créer des jeux exclusifs pour la plateforme de streaming également.

Il n’est pas certain que les annonces du jour vont pousser beaucoup de personnes à sauter le pas et prendre Stadia. Mais il faut reconnaître que le catalogue s’étoffe petit à petit, ce qui est un bon point. De plus, le cross-play pour jouer avec des joueurs sur d’autres plateformes a été annoncé pour quelques titres, dont Dead by Daylight.