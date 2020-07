Huawei : de la croissance pour le premier semestre 2020 malgré tout

Alors que l’année 2020 restera dans les annales, et nous n’en sommes qu’à sa moitié, il est temps pour Huawei de publier les résultats de son premier semestre pour cette année pour le moins particulière. Et malgré des ventes freinées par de nombreuses décisions de pays dans le monde entier ayant décidé de punir l’éventuel lien avec la Chine du constructeur, mais aussi le COVID-19 qui n’a pas particulièrement aidé à vendre des smartphones,la firme vient de déclarer une croissance de 13.1% par rapport à la même période l’an dernier.

De plus, les revenus de l’entreprise ont atteint 34.88 milliards de dollars durant cette même période. Sa principale source n’est autre que son business orienté consommateurs, qui représente 56% de ce chiffre, tandis que celui des opérateurs en représente 35%, contre 8% pour ses opérations avec les entreprises. La firme n’a pas bien détaillé ce qui avait permis cette croissance qui reste exceptionnelle compte tenu de la période, mais a avancé que « les technologies de communication et d’information sont devenues un outil crucial pour combattre le virus, mais aussi un moteur pour le retour à la normale de l’économie. » Heureuse coïncidence, ces technologies sont précisément le centre de ses politiques et de son business.