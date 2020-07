YouTube va rajouter de la pub sur les vidéos de plus de 8 minutes

Vous en aviez déjà un peu marre du matraquage publicitaire sur les vidéos YouTube ? Il va vous falloir être fort : dès la fin du mois de juillet, YouTube rajoutera automatiquement des publicités sur les vidéos de plus de 8 minutes. Actuellement, seules les vidéos de plus de 10 minutes sont concernées par l’ajout d’une pub en plein milieu de la séquence. Le rajout de pub au delà des 8 minutes sera actif par défaut pour les YouTubeurs et créateurs de contenus, mais ces derniers pourront toujours désactiver la publicité dans les réglages du service.

Les YouTubeurs devront toutefois être particulièrement vigilants puisque les vidéos déjà publiées avec l’option pub désactivée auront droit elles aussi à une pub supplémentaire à mi-séquence (pas glop…). De nombreux YouTubeurs devront donc re-désactiver les pubs sur chacune des vidéos de leur chaine. On a vu plus user-friendly, mais YouTube tente certainement ici de compenser la baisse de ses revenus publicitaires suite à la pandémie de COVID. Bien évidemment, les créateurs de contenus qui vivent essentiellement de l’affichage publicitaire pourront toujours blinder leurs vidéos de pubs bien énervantes.