Le Royaume-Uni investit dans la start-up de satellites OneWeb

Une des conséquences auxquelles on ne pense pas souvent en évoquant le Brexit concerne le système de navigation par satellite européen Gallilée, auquel le Royaume-Uni n’a désormais plus accès. C’est pourquoi le pays espère le remplacer avec un investissement majeur à hauteur de 500 millions de dollars pour faire l’acquisition de 45% de OneWeb, une start-up spécialisée dans les satellites, qui avait déposé le bilan il y a quelques mois. Avec Bharti Global, qui a investi la même somme dans l’entreprise, le capital sera supposément suffisant pour relancer l’activité de OneWeb.

Le gouvernement avait pensé à concevoir son propre système, en collaboration avec les Five Eyes : Australie, Nouvelle Zélande, USA et Canada. Mais ce projet a été mis en pause en mai, juste avant la publication d’une étude le détaillant concrètement, et avançant un coût estimé à plus de 6 milliards de dollars. C’est pourquoi le pays s’est tourné vers OneWeb, mais quelques experts ont d’ores et déjà trouvé des soucis qui pourraient empêcher l’installation d’un système GPS sur les satellites de la start-up : ces derniers sont par exemple en orbite bien plus basse que les autres, à seulement 1200 km.