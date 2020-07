SpaceX a lancé un satellite GPS mis à jour pour Space Force

SpaceX vient de réussir un lancement particulièrement important pour les Etats-Unis : le Département de la Défense du pays a en effet lancé son programme de mise à jour de sa constellation de satellites GPS. Cette nouvelle mise en orbite devrait donc remplacer un modèle plus vieux et moins puissant, conservant ainsi le réseau de 31 appareils. Il s’agit du troisième satellite de ce type mis en orbite, et du second lancé par SpaceX. Développé par Lockheed Martin, c’est le GPS III SV03, qui aurait « une précision trois fois supérieure et des capacités anti-brouillage jusqu’à 8 fois plus efficaces. »

D’autres nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition : le satellite peut désormais produire un signal dédié aux utilisateurs civils et commerciaux, et pourra aussi communiquer avec d’autres satellites de navigation. Ainsi, le système permettra aux utilisateurs de GPS de se connecter à toujours plus d’appareils. On retrouve également les traditionnelles améliorations permettant une plus grande longévité. Voilà qui devrait renforcer le programme de Space Force, qui a vu ses opérations retardées par la crise du COVID-19 : le lancement initial était prévu en avril dernier, où les mesures de sécurité ont poussé l’équipe à le décaler.