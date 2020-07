La 5G est un sujet qui dérange certains, tout particulièrement à cause des ondes. Des associations demandent à ce que la 5G ne soit pas mise en place en France par rapport à l’environnement et au bien-être des Français, mais pour Stéphane Richard, il faut « purger » ce débat.

« Je constate qu’il y a un certain nombre de majorités municipales élues cette semaine qui ont des propos réservés, voire carrément négatifs sur la 5G », a déclaré le PDG d’Orange devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale. « Il faut purger ce débat » car « on ne va pas déployer la 5G en se disant que ça va être l’Afghanistan de la téléphonie mobile, où il faudra se battre pylône par pylône, commune par commune pour essayer de mettre la 5G, c’est ridicule », a-t-il ajouté.

Séparément, il a dit au micro de Franceinfo qu’il entend les inquiétudes des maires et de la Convention citoyenne pour le climat. « On voit bien que ce débat est mal engagé parce qu’il est engagé sur des théories complotistes. Et nous, ce qu’on souhaiterait, c’est bien sûr entendre ces questionnements, mais en même temps, essayer de poser un débat objectif basé sur des faits, de façon à prendre des décisions responsables », a-t-il expliqué.

« La 5G est 10 fois plus efficace énergétiquement que la 4G »

Que va-t-il se passer si un maire refuse d’avoir des antennes 5G dans sa commune ? Orange va-t-il les installer de force ? « Certainement pas. Ce ne sont pas les valeurs d’Orange », dit Stéphane Richard. « Ce qui est sûr, c’est qu’on ne va pas forcer les Français, et les maires en particulier, à accepter quelque chose dont ils ne veulent pas. Moi, ce que je souhaite, c’est qu’on prenne, une fois de plus, le temps de l’explication, de la transparence. Il faut qu’on ait ce débat », dit le PDG d’Orange.

Il dément aussi des propos tenus par le secrétaire national d’EELV, Julien Bayou, qui assure que la 5G serait particulièrement gourmande en énergie. « Si vous considérez l’empreinte énergétique de la 5G par rapport au volume des données qui sont transportées sur le réseau, comparé à la 4G, c’est un gain d’efficacité d’un facteur de 10. La 5G est 10 fois plus efficace énergétiquement que la 4G », déclare Stéphane Richard.