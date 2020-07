Stadia : jouer avec la manette sans fil devient possible sur Android

La mise à jour attendue de Stadia sur Android est arrivée. Il est désormais possible de jouer au service de cloud gaming de Google avec la manette sans fil. L’unique solution jusqu’à présent était de connecter la manette sur le port USB de son smartphone.

Google explique qu’il faut passer par sa manette pour profiter de la fonctionnalité. Il faut s’assurer d’avoir la dernière mise à jour de l’application sur Android et avoir son smartphone et sa manette Stadia connectés sur le même réseau Wi-Fi. Une fois que c’est fait, on lance un jeu et des instructions s’affichent à l’écran pour appairer la manette au smartphone, et ce de manière sans fil.

Une autre nouveauté est la possibilité de naviguer dans l’application Android de Stadia avec son smartphone en mode paysage. Seul le mode portrait était disponible jusqu’à présent. Le nouvel affichage permet d’afficher plus d’informations à la fois, que ce soit des jeux ou des captures d’écran.

L’application de Stadia pour Android est disponible gratuitement au téléchargement sur le Play Store. Elle requiert d’avoir Android 6.0 au minimum. Et pour rappel, Stadia fonctionne sur tous les smartphones Android depuis peu, là où il fallait attendre qu’un modèle soit validé par Google auparavant.