Jouer sur Stadia avec n’importe quel smartphone Android devient possible

Stadia est, officiellement, seulement disponible sur une poignée de smartphones. Il y a les Pixel de Google, les récents Galaxy de Samsung, les récents modèles de OnePlus et deux smartphones d’Acer et Razer. Google annonce maintenant que n’importe quel smartphone Android peut tester son service de cloud gaming.

Le support pour ces appareils est expérimental. Comprendre que les joueurs peuvent rencontrer des bugs à l’usage et cela est « normal » parce que le support n’est pas encore proposé officiellement. Mais les joueurs aventureux qui ne veulent pas attendre le support officiel peuvent sauter sur l’occasion dès maintenant.

Pour ce faire, il faut télécharger l’application Stadia sur le Play Store, se connecter avec son compte Google, se rendre dans l’espace dédié aux expérimentations depuis les réglages et activer « Jouer sur cet appareil ». On peut ensuite acheter et jouer aux différents disponibles. Il y a aussi les jeux gratuits offerts chaque mois pour ceux qui ont Stadia Pro (les jeux offerts en juin sont à retrouver sur cet article).

Outre le support expérimental de tous les smartphones Android, Stadia s’améliore avec les contrôles tactiles qui font leur arrivée et la possibilité de définir une définition d’image précise pour chaque appareil utilisé.