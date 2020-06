5G : l’Arcep ne voit pas l’intérêt de repousser le lancement pour raison environnementale

Cela semble acté : le créneau de lancement pour la 5G ne devrait pas bouger, malgré des demandes de certains groupes. Pour Sébastien Soriano, le président de l’Arcep, « il n’y a aucune rationalité à repousser la 5G » pour des raisons environnementales.

Il a évoqué le sujet en présentant le rapport 2020 de l’Arcep sur l’état d’Internet. « Au contraire, le lancement de la 5G va nous apprendre » à « amadouer » cette technologie, « voir comment elle fonctionne, et comment créer les conditions pour qu’elle s’insère dans une vraie exigence environnementale », a-t-il dit. « La 5G va se déployer tout à fait progressivement » et « on est tout à fait dans le bon tempo pour créer les conditions d’une 5G verte, de réseaux verts, d’un numérique vert », a-t-il ajouté.

Selon les dires du président du gendarme des télécoms, la 5G ne va concerner que « quelques centaines ou quelques milliers de sites dans les prochaines années », contre « entre 50 et 100 000 sites mobiles » classiques aujourd’hui.

La ministre de la transition écologique Élisabeth Borne et le ministre de la Santé Olivier Véran ont envoyé dimanche une lettre au Premier ministre demandant d’attendre une évaluation des effets sanitaires et environnementaux de la 5G avant de déployer ce nouveau réseau.

Pour rappel, les enchères pour les fréquences auront lieu entre le 20 et le 30 septembre. Les premiers forfaits 5G seront proposés à la fin de l’année.