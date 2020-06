Mercedes-Benz et Nvidia préparent des super-ordinateurs next-gen pour voitures

Nvidia multiplie les partenariats avec de plus en plus d’acteurs d’industries variées, qui trouvent systématiquement un usage bien précis pour ses travaux dans la technologie informatique de pointe. En l’occurrence, c’est Mercedes-Benz qui vient d’annoncer sa collaboration avec le géant du secteur, afin de développer une plateforme informatique next-gen dédiée aux véhicules, et capable de gérer la totalité des fonctions présentes dans les voitures, depuis le software le plus basique jusqu’à la conduite entièrement autonome. D’après le constructeur, cette nouvelle technologie devrait être déployée dès 2024.

Cette nouvelle plateforme devrait être basée sur la technologie Orin de Nvidia, permettant à tout un système d’exister et de fonctionner directement sur une puce.Les logiciels Drive AGX seront également très importants au sein du projet. On ne sait pas encore grand chose sur Orin, dévoilée il y a quelque mois à peine, si ce n’est qu’elle permettra jusqu’à 200 trillions d’opérations par seconde. On attend également des fonctions qui ont été largement popularisées par Tesla, comme l’Autopilot, ou encore le Smart Summon. Voilà qui devrait aider les constructeurs à rattraper Tesla, qui a pris bien de l’avance dans le domaine.