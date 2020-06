Google Stadia : les jeux gratuits en juillet 2020 dévoilés

Google présente la liste des quatre jeux qui seront offerts pendant le mois de juillet pour tous ceux qui ont Stadia Pro. Pour rappel, Stadia dispose de deux offres : Stadia Base (gratuite) pour jouer jusqu’à 1080p avec du son stéréo et Stadia Pro (9,99€/mois) pour jouer jusqu’en 4K avec du son surround 5.1.

Le premier jeu est Crayta. Il permet de construire en temps réel avec ses amis et de partager ses créations sur un workshop pour explorer ou modifier les créations des autres joueurs.

Le deuxième titre est Monster Boy et le Royaume Maudit. C’est un jeu d’action-aventure en 2D vu de côté. Monster Boy peut se transformer en cinq créatures différentes, chacune avec ses propres habilités et capacités. Il faudra donc jongler habilement entre ces créatures pour résoudre des puzzles.

Le troisième titre est SteamWorld Dig. C’est un jeu de plateforme dans l’univers des mines, fortement influencé par les jeux de type Metroid. Vous incarnez Rusty, un robot à vapeur, mineur solitaire, à la découverte d’une vieille ville minière dans le besoin. Avancez à travers l’ancien monde, enrichissez-vous tout en révélant la menace qui sommeille sous terre.

Enfin, le quatrième titre est West of Loathing. C’est un jeu de type RPG placé dans un univers de Western. Vous êtes en solo et incarnez un cowboy chargé de traverser le Royaume de la Répugnance et éviter les pièges qu’il vous réserve sur la route.

Les jeux pourront être réclamés à partir du 1er juillet sur Stadia. Les jeux, une fois réclamés, sont conservés gratuitement tant que le joueur est abonné à Stadia Pro.