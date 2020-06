Crash Bandicoot 4 arrive, et sera dévoilé demain

Avec une trilogie remasterisée qui a su populariser auprès des nouvelles générations Crash Bandicoot et la difficulté de certaines de ses sections de plateforme, il serait difficile de croire que les développeurs vont s’arrêter là. D’autant plus que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time vient d’être repéré par Gematsu sur des listings du Taiwan Digital Game Rating Committee, équivalent de notre PEGI, organisme chargé de la classification des jeux. On aperçoit notamment que deux versions sont prévues, l’une pour Xbox One, l’autre pour Playstation 4. Et l’information prend davantage de sens quand on considère le teasing récent qu’a fait Activision en ce qui concerne le futur de la franchise.

De plus, de nombreux journalistes ont reçu directement par courrier des puzzles de 200 pièces présentant l’arrivée d’un nouveau masque dans le jeu, qui avait déjà fait une apparition l’année dernière lors d’une vidéo promotionnelle pour la PS4. Plus de 20 ans après le dernier épisode de la trilogie, voilà le retour d’une licence que nous n’attendions plus. On devrait en tout cas être fixé demain, où le jeu devrait être proprement dévoilé et se montrer plus en détail.