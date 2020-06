Après les musiques, Spotify prévoit d’ajouter les vidéos

Spotify continue de se diversifier. Il y a d’abord eu la musique, avant d’accueillir les podcasts. La prochaine étape semble être la vidéo, comme le montre une fonction pour l’instant cachée de l’application du service de streaming.

Jane Manchun Wong, qui fouille dans le code des applications pour trouver des fonctionnalités en préparation, a découvert un nouveau système qui permettra aux utilisateurs de basculer entre canvas (des visuels en boucle), la pochette de l’album et la vidéo au moment de jouer une musique.

Il n’y a rien dans la partie vidéo pour l’instant, si ce n’est un message : « Merci de votre intérêt dans la vidéo. Nous continuons d’explorer ce qu’il peut se passer ici ». On se doute que Spotify cherche d’une certaine façon à contrer YouTube en proposant les clips de chaque musique. Spotify pourrait donc offrir une expérience musicale complète avec l’audio et la vidéo si besoin.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020