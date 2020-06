Les lecteurs Blu-ray de Samsung ne fonctionnent plus et redémarrent en boucle

Vous avez un lecteur Blu-ray de Samsung et n’arrivez plus à l’utiliser ? Vous n’êtes pas les seuls. De nombreux clients se manifestent sur les forums du constructeur pour indiquer que leur lecteur est soudainement devenu inutilisable.

La plupart des témoignages font état du lecteur Blu-ray qui redémarre sans cesse. Il affiche le logo de Samsung, montre la page d’accueil et redémarre. D’autres utilisateurs disent avoir un son qui vient du lecteur, comme si ce dernier essayait de lire un Blu-ray. Le problème est que les utilisateurs concernés expliquent qu’il n’y a pas de disque inséré. Enfin, des utilisateurs ont leur lecteur qui s’éteint automatiquement avoir après s’être allumé.

Exemple d’un lecteur qui redémarre en boucle

Personne ne sait réellement pourquoi il y a soudainement ce problème. S’agit-il d’une mise à jour défectueuse ? C’est une piste, mais ce n’est pas forcément la bonne parce que plusieurs lecteurs Blu-ray de Samsung sont concernés et non un modèle en particulier. Faire une gaffe au niveau d’une mise à jour sur plusieurs modèles, ce serait fort. Une autre hypothèse est que le certificat SSL est expiré et le lecteur n’arrive plus à se connecter sur les serveurs de Samsung.

Samsung a réagi à ce problème : « Nous avons connaissance de clients qui ont signalé un problème de redémarrages en boucle sur certains lecteurs Blu-ray et nous examinons le problème de près. Nous publierons ici une mise à jour sur ce sujet lorsque nous aurons plus d’informations ».