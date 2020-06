Disney+ ne propose plus l’essai gratuit de 7 jours

Il n’est plus possible de profiter de la période d’essai de sept jours sur Disney+. Il n’y a plus d’essai du tout sur la plateforme de streaming, la facturation se met en place au moment de la création du compte.

Disney+ indiquait auparavant « Démarrez votre essai gratuit de 7 jours ». On se retrouve maintenant avec le message « Commencez à regarder Disney+ dès aujourd’hui ». Ce changement semble en tout cas global puisque l’usage d’un VPN pour avoir une adresse IP d’un autre pays ne change rien et ne permet plus d’avoir la période d’essai de sept jours.

Contacté par Numerama, Disney déclare :

« Nous continuons à tester et évaluer différentes approches promotionnelles pour accompagner la croissance de Disney+. Nous sommes convaincus que l’offre de divertissement/contenus unique en son genre est proposée à un prix particulièrement attractif / à un excellent rapport qualité-prix »

Il est bon de noter que la plateforme de streaming avait répondu à quelques questions avant son lancement en France sur son compte Instagram (via des stories) et avait souligné que la semaine gratuite serait proposée « pour toute personne s’inscrivant au lancement ». Pour rappel, Disney+ est disponible en France depuis le 7 avril dernier.

La semaine d’essai de sept jours n’est plus disponible donc, mais rien ne change pour les prix. Disney+ est toujours proposé pour 6,99€/mois ou 69,99€/an.