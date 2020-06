Enceinte : Google attaque à son tour Sonos pour violation de brevets

Le ton monte entre Sonos et Google. Cela a commencé en janvier dernier quand Sonos avait attaqué Google, estimant que le groupe violait des brevets qui lui étaient propres pour les enceintes connectées. La situation inverse s’est présentée cette semaine : c’est Google qui a attaqué Sonos pour la même raison.

« Sonos a fait de fausses déclarations sur le travail commun des entreprises et la technologie de Google dans les plaintes. Bien que Google poursuive rarement d’autres entreprises pour violation de brevets, elle doit faire valoir ses droits de propriété intellectuelle dans ce domaine », a indiqué Google cette semaine dans sa plainte.

Selon les dires de Google, Sonos utilise sans autorisation ses brevets pour la recherche, la partie logicielle, le réseau, le traitement audio, la gestion et la diffusion en streaming des contenus, le tout sans payer une licence.

Patrick Spence, le patron de Sonos, a fait savoir à Bloomberg que son groupe était prêt à remporter la victoire fasse à Google. « Au lieu de se contenter de traiter le fond de notre affaire et de nous payer ce qui nous est dû, Google a choisi d’utiliser leur taille et leur étendue pour essayer de trouver des domaines dans lesquels ils peuvent exercer des représailles. Nous sommes surtout tristes de voir qu’une entreprise autrefois innovante, dont la mission est de « ne pas faire le mal », évite de s’attaquer au fait qu’elle a enfreint nos inventions et se tourne vers des tactiques de bras forts que les anciens barons du vol auraient applaudies ».

En janvier, Sonos affirmait que Google avait pris connaissance de ses technologies à la suite d’un partenariat et les aurait utilisées pour ses propres enceintes connectées. Google assure que ce n’est pas le cas.