Sonos accuse Google d’avoir violé ses brevets et porte plainte

Sonos a décidé de porter plainte contre Google. La société spécialisée dans les enceintes connectées accuse le moteur de recherche d’avoir violé cinq de ses brevets pour ses propres produits, dont les Google Home, Google Home Max et même les Pixel. Les brevets en question permettent de synchroniser sans fil les enceintes entre elles.

Google a « ouvertement et sciemment » dupé le chef de la technologie de Sonos et aurait refusé de coopérer sur une « solution mutuellement bénéfique » malgré des années de discussions

Sonos a déclaré que le procès ne reflétait qu’une fraction de ce qu’il avait subi non seulement de Google, mais aussi d’Amazon. Sonos a affirmé qu’Amazon et Google avaient probablement violé 100 brevets chacun et que cela faisait vraiment partie d’une tendance des géants de la technologie à abuser des partenariats nécessaires pour réduire la concurrence pour leurs enceintes connectées.

Sonos a déclaré au New York Times qu’il soupçonnait que le litige sur les brevets avait affecté d’autres aspects de la relation avec Google, tels que des règles plus strictes pour la commande vocale des assistants et l’obligation de divulguer les détails du futur matériel jusqu’à six mois à l’avance (contre 45 jours normalement).

La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts, une mesure injonctive et des honoraires d’avocats. Elle est accompagnée d’une plainte correspondante à destination de la Commission du commerce international des États-Unis qui pourrait également bloquer l’importation des produits Google.

« Nous sommes déçus que Sonos ait intenté ces poursuites au lieu de poursuivre les négociations en toute bonne foi. Nous contestons ces revendications et les défendrons vigoureusement », indique Google. Pour sa part, Amazon déclare : « La famille d’appareils Echo et notre technologie de musique multi-pièces ont été développées indépendamment par Amazon ».