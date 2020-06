Microsoft ne va pas vendre sa reconnaissance faciale à la police

La reconnaissance faciale fait beaucoup parler d’elle en ce moment, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis (manifestations après la mort de George Floyd). IBM a déjà dit qu’il arrêtait de travailler sur sa technologie et Amazon suspend l’usage pendant un an à la police. Microsoft a aussi communiqué sa position sur le sujet.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL

— Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020