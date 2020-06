Le P40 Pro+ de Huawei arrive bientôt en France au prix de 1299 euros

Cela reste un pari très risqué : le P40 Pro+, le smartphone ultra-premium de Huawei, sera bientôt disponible en France au prix de 1299 euros… mais sans aucun service Google préinstallé (et pré-installable). Si l’on s’en tient à la seule fiche technique, le P40 Pro+ n’a pas vraiment d’égal (hormis la puissance processeur, chasse gardée du Ax d’Apple) : dalle OLED 6,58 pouces (2 640 x 1 200 pixels), processeur Kirin 990 épaulé par 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de capacité de stockage (+ lecteur de carte NM, le format propriétaire de Huawei), batterie 4200 mAh (40W) avec bien sûr la recharge sans fil 40W (!) et la charge inversée (27W), et bien sûr un énorme bloc photo composé d’un capteur principal 50 MPx (f/1,9), de deux téléobjectifs de 8 MPx (dont un avec zoom périscopique x10 ou x100 en numérique, d’un ultra grand angle de 40 MPx et même d’un capteur ToF (Temps de vol) pour l’autofocus (et aussi incidemment les fonctions AR ou de reco faciale).

Un monstre technologique donc, proposé dans une robe céramique de très grande classe, mais qui n’accueillera donc aucun service Google. Les consommateurs étant seuls juges, le P40 Pro+ sera disponible à la vente en France le 15 juin prochain au prix de 1299 euros. Le smartphone premium sera livré avec des intras Huawei FreeBuds 3i et une Huawei Watch GT 2e (deux jolis cadeaux bonus tout de même…).