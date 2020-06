Facebook teste l’ajout de résultats Wikipédia dans ses recherches

Lourdement critiqué ces dernières semaines à cause de son attitude neutre et passive au possible face à la désinformation qui se répand sur son réseau, Facebook serait en train d’implémenter des fonctions qui devraient aider à trouver des informations sur sa plateforme. En partenariat avec Wikipédia, la firme testerait actuellement une nouvelle fonctionnalité qui ajouterait au résultat des recherches Facebook des entrées directement issues du site collaboratif d’informations, plutôt que d’avoir à ouvrir un nouvel onglet quand il faut se renseigner sur un sujet évoqué sur la plateforme.

Ainsi, en tapant certains sujets dans la barre de recherche, une petite boite va s’ouvrir sur la droite de l’écran, contenant des extraits d’articles Wikipedia appropriés au sujet en question. On retrouve à peu près le même principe que les Knowledge Panels de Google, qui existent depuis maintenant des années. La fonction serait actuellement en cours de test sur les navigateurs mobiles et PC, ainsi que sur l’application Facebook pour iOS. Même si cet ajout ne sortira pas le réseau social de sa controverse actuelle, cela reste un ajout qui, aussi maigre soit-il, représente un pas de plus dans le combat contre les fake-news.