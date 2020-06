Dailymotion et Huawei s’associent pour la vidéo sur mobile

Dailymotion et Huawei ont récemment annoncé avoir noué un partenariat dans le domaine de la vidéo. Il faut dire qu’un même accord avec YouTube n’aurait pas été possible étant donné que le service appartient à Google et les États-Unis empêchent Huawei de travailler avec les sociétés américaines. Dailymotion est une société française pour le coup.

L’application Huawei Video intègre désormais la solution technologique vidéo de Dailymotion : un lecteur vidéo et un catalogue important de vidéos locales et internationales via l’API de Dailymotion, ainsi qu’une solution de monétisation de l’inventaire vidéo. Ce partenariat permettra à Huawei Video d’enrichir l’expérience de ses utilisateurs dans le monde entier, selon les dires de Dailymotion dans un communiqué.

« Dailymotion s’appuie sur ses partenaires de contenu premium pour distribuer un grand nombre de vidéos au sein de son réseau de sites médias. Nous sommes fiers de collaborer avec Huawei et de pouvoir ainsi promouvoir notre catalogue auprès d’une audience toujours plus large », déclare Stéphane Godin, le responsable du contenu chez Dailymotion.

De son côté, Jervis Su, le vice-président des services mobiles de Huawei, dit : « Nous sommes très heureux de proposer notre service Huawei Video afin que les utilisateurs du monde entier puissent découvrir, à tout moment et n’importe où, les vidéos et les films de nos partenaires, y compris le contenu Dailymotion. Nous nous engageons à offrir plus de choix aux utilisateurs et espérons leur apporter un peu de réconfort en cette période ».