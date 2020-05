Waymo va bientôt reprendre ses activités à San Francisco

Le secteur des voitures autonomes, paralysé comme bien d’autres par le COVID-19, serait sur le point de repartir. C’est en tout cas ce qu’on peut déduire de la déclaration qu’un porte-parole de Waymo vient de faire à The Verge : il y affirme que les minivans autonomes de la firme repartiront dans les rues de San Francisco dès le 8 juin. Cependant, il n’est pas encore question de se relancer dans le transport de personne, aussi les véhicules auront pour premières missions d’assurer la livraison de divers ressources et équipements à but caritatif, afin de soutenir certaines communautés dans le besoin. On parle notamment de matériel pour les activités des enfants, ou encore de services pour LightHouse for the Blind and Visually Impaired.

D’après un email fuité de Transdev, partenaire de Waymo, il s’agit là du début d’une reprise annoncée comme graduelle des opérations. Ainsi, petit à petit, les opérateurs devraient revenir (pas plus d’un par véhicule cependant) dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, avec par exemple la désormais traditionnelle vérification de température. Même si un retour à la normale n’est clairement pas pour tout de suite, ces entreprises spécialisées dans la livraison et le transport devraient pouvoir commencer bientôt à reprendre leur activité.