PlayStation Plus : les jeux PS4 gratuits en juin 2020

Sony a dévoilé les jeux gratuits de juin sur PlayStation 4 pour ceux qui ont l’abonnement PlayStation Plus. Et ce mois-ci, Sony frappe fort avec deux titres considérés triple AAA.

Voici les jeux PS Plus du mois de juin ! Call of Duty: WWII est déjà disponible en téléchargement sur PS4 pour les abonnés, et c'est Star Wars: Battlefront II qui le rejoindra le 2 juin ! pic.twitter.com/NpIkwsZCzP — PlayStation France (@PlayStationFR) May 28, 2020

Le premier jeu est Call of Duty: WWII. Sony l’avait déjà annoncé il y a quelques jours pour le coup et le jeu peut être téléchargé maintenant. Pour cet opus, les développeurs ont opéré un retour aux sources de la saga en traitant la période historique de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, exit les conflits futuristes et manichéens et place à un traitement plus réaliste et viscéral de ce conflit qui a chamboulé le monde entier.

Le second jeu offert est Star Wars Battlefront II. C’est un FPS se déroulant dans l’univers de la saga à succès. Le titre vous permet de prendre part à des combats sur Terre ou dans les airs dans les lieux emblématiques des films. Rejoignez les rangs de l’Empire ou ceux de la Rébellion dans des parties multijoueur endiablées et profitez d’une expérience solo inédite aux commandes d’un soldat de l’Empire.

Call of Duty: WWII peut être téléchargé dès maintenant sur le PlayStation Store. Il faudra attendre le 2 juin pour récupérer Star Wars Battlefront II.