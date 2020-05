Call of Duty: WWII sera gratuit sur PS4 dès demain

Les joueurs avec une PlayStation 4 auront le droit à un jeu gratuit à partir de demain. Il s’agit de Call of Duty: WWII, le jeu de guerre développé par Sledgehammer Games et édité par Activision. Il est sorti en 2017.

Avis aux abonnés PS Plus ! Call of Duty: WWII sera un des jeux de juin, téléchargeable sur PS4 dès le 26 mai.

Nous partagerons plus de détails sur les jeux PS Plus dans la semaine. pic.twitter.com/RycV6Gia5N — PlayStation France (@PlayStationFR) May 25, 2020

Ce titre sera offert à tous ceux qui ont le PlayStation Plus, cet abonnement qui permet de jouer en ligne sur PlayStation 4, avoir les sauvegardes des jeux stockés sur le cloud et des promotions sur le PlayStation Store. Call of Duty: WWII sera l’un des deux jeux offerts en juin (à l’exception qu’il pourra être récupéré gratuitement dès demain).

Pour cet opus, les développeurs ont opéré un retour aux sources de la saga en traitant la période historique de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, exit les conflits futuristes et manichéens et place à un traitement plus réaliste et viscéral de ce conflit qui a chamboulé le monde entier.

Les joueurs intéressés par Call of Duty: WWII n’auront qu’à se rendre sur le PlayStation Store à partir de demain pour télécharger le jeu. Il sera proposé gratuitement jusqu’à la fin juin. Les joueurs qui auront profité de l’offre pourront jouer à vie après, tant qu’ils sont abonnés au PlayStation Plus.