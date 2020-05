Trump menace de réguler ou fermer les réseaux sociaux après le signalement de son tweet

Les réseaux sociaux vont-ils devoir changer leurs règles ? Donald Trump le suggère en tout cas. Le président des États-Unis a annoncé aujourd’hui qu’il pourrait réguler, voire fermer les réseaux sociaux au vu de leurs comportements.

Les accusations ont été faites quelques heures après un message affiché par Twitter. Le réseau social a signalé un tweet de Donald Trump comme trompeur. C’est la première fois que cela arrive.

« Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les fermer, pour ne pas permettre qu’une telle chose se produise », a tweeté Donald Trump quelques heures après le signalement de son tweet. Il poursuit : « Nous avons vu ce qu’ils ont essayé de faire, et qui a été un échec, en 2016. Nous ne pouvons pas laisser qu’une version plus sophistiquée de ça se produise encore une fois ». On notera que le nom de Twitter n’est pas inscrit.

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020