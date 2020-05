OnePlus promet de nouveaux smartphones abordables pour bientôt

OnePlus s’est fait remarquer au départ pour ses smartphones avec des composants de gamme et un « petit » prix par rapport à la concurrence. Mais la marque a progressivement augmenté ses tarifs au fil des années, ce qui peut déstabiliser certains utilisateurs. Mais bonne nouvelle : les prix abordables vont revenir.

« Ce que nous constatons, c’est qu’avec les produits actuels, il y a toujours une demande de la part d’une large base de consommateurs pour un prix plus adapté qui permette à plus de consommateurs de pouvoir accéder aux produits OnePlus. C’est un point très important et c’est quelque chose que nous prenons très sérieusement en considération », a indiqué Pete Lau, le patron de OnePlus, dans une interview avec Fast Company.

Comme on peut s’en douter, le dirigeant n’a rien annoncé pour l’instant, mais de précédentes rumeurs ont évoqué l’existence d’un certain OnePlus Z qui serait un milieu de gamme. Il devrait arriver au mois de juillet avec, évidemment, un prix inférieur aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Pete Lau l’assure en tout cas : tous les smartphones, que ce soit les modèles actuels ou celui qui arrive avec un prix plus abordable, répondent aux exigences de OnePlus (pour la rapidité, la qualité, etc).