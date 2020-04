OnePlus se focalise beaucoup sur le haut de gamme, on l’a encore vu avec les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro disponibles depuis peu. Le constructeur compte aussi proposer un modèle plus abordable et ce modèle sera le OnePlus Z.

Ce smartphone serait disponible au mois de juillet, si l’on en croit Max J, un habitué des fuites (surtout de Samsung pour le coup). Il n’en dit pas plus pour l’instant.

Ce OnePlus Z devrait être le « OnePlus 8 Lite » qui a fait parler de lui ces derniers mois. Les fuites ont évoqué la présence d’un processeur MediaTek et non d’un Snapdragon de Qualcomm, avec une puissance moindre. Il y a fort à parier qu’il y aura moins de RAM également (le OnePlus 8 commence avec 8 Go de RAM). De plus, il est suggéré que l’écran sera plat, fera 6,5 pouces et aura un trou dans la partie supérieure pour loger l’appareil photo. Pour ce qui est du design général, le OnePlus Z devrait être différent des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Vient maintenant la grande question : quel sera le prix ? La réponse n’est pas connue pour l’instant. À titre d’information, le OnePlus 8 coûte 699 euros et le OnePlus 8 Pro est vendu à 899 euros. On peut éventuellement s’attendre à un prix autour de 500 euros pour le OnePlus Z, mais ce n’est qu’une supposition à ce stade.