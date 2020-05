Free Mobile lance un forfait 80 Go à 10,99€/mois

Free Mobile propose un nouveau forfait aujourd’hui. Il s’agit d’une « Série Free » qui intègre 80 Go et qui coûte 10,99€/mois. Les précédentes offres « Série Free » avaient le droit à 50 ou 60 Go en général.

La nouvelle offre comprend les appels illimités vers les fixes et mobiles pour la France métropolitaine et les DOM, les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, les SMS illimités vers les DOM et un quota Internet de 80 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités et le quota Internet est de 8 Go.

Free Mobile propose ce forfait pendant une semaine (jusqu’au 2 juin). Il vient concurrencer les autres opérateurs qui ont récemment lancé des promotions. Chez Sosh, le forfait 100 Go est proposé à 16,99€/mois (à vie) en ce moment. Du côté de SFR RED, il y a un forfait 60 Go à 12€/mois (à vie) et 100 Go à 16€/mois (à vie). Enfin, B&You propose des forfaits 60 Go à 11,99€/mois, 80 Go à 13,99€/mois et 100 Go à 15,99€/mois (à vie là aussi).

Le forfait est disponible dès maintenant sur le site de Free Mobile. Attention toutefois : le prix de 10,99€/mois est seulement valable pendant un an. L’abonné bascule ensuite sur le forfait à 19,99€/mois qui propose 100 Go comme quota Internet.