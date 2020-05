Une IA recrée le jeu vidéo Pac-Man… en regardant des séquences de jeu

Pac-Man a 40 ans cette année. Les hommage et clins d’œil se multiplient afin de célébrer ce monument du jeu vidéo créé en 1980 par Namco, mais Nvidia est bien parti pour remporter la timbale de l’effort le plus notable : les ingénieurs de Nvidia ont en effet mis au point une IA capable de recréer le jeu d’origine… après avoir « seulement » regardé des parties (ou plutôt des dizaines de milliers de parties) et recueilli les informations manettes côté joueur (directions du Pac-Mac). Pour le dire autrement, l’IA GameGAN n’a reçu aucun bout de code du jeu initial (ou d’ailleurs) pour programmer son propre Pac-Man, une méthode issue des technologies logicielles du machine learning et du deep learning.



Selon Rev Lebaredian, Vice-président de la simulation chez NVIDIA, l’IA « apprend toutes ces choses uniquement en les regardant. C’est similaire à un programmeur humain qui regarderait de nombreuses séquences de Pac-Man sur YouTube et déduirait quelles en sont les règles afin de les reproduire ». Rassurons nous (comme on peut) : GameGan n’est pas (encore) capable de reproduire le jeu Red Dead Redemption 2 en visionnant seulement les milliers de vidéos YouTube consacrées au jeu. L’honneur de Rockstar est sauf…