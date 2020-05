Manchester United attaque les développeurs de Football Manager en justice

Difficile de trouver des institutions plus soucieuses de la protection de leurs licences (et donc de sommes colossales d’argent qui peuvent en découler) que celle du football. Manchester United, un des grands noms du sport (il y a quelques années du moins, si l’on considère leurs résultats récents) au Royaume-Uni, est particulièrement sensible à cette cause : c’est pourquoi l’English Premier League a décidé d’attaquer en justice Sega et Sports Interactive pour utilisation non-autorisée du nom de l’équipe dans Football Manager. Le problème viendrait du fait que le jeu pourrait « bénéficier d’une association avec la culture de la victoire du club et les valeurs de la marque », sans avoir eu à verser le moindre sou.

D’après The Guardian, qui couvre l’affaire, l’organisme avance que « Sega et SI ont enfreint le trademark sur le logo en n’utilisant pas le symbole officiel Manchester United dans le jeu. » Vous avez bien lu, le titre a utilisé un logo ressemblant fortement à celui de l’équipe, et c’est mal, puisque » les consommateurs s’attendent à voir le logo du club à côté du nom Manchester United… et le non-respect de ce fait constitue un mauvais usage [de la licence]. » L’éditeur a répondu en affirmant que le nom de l’équipe et les logos associés sont utilisés depuis 1992 sans que ça n’ait jamais posé problème, et que cette décision de l’EPL ne serait rien d’autre qu’une tentative « d’empêcher la concurrence légitime dans le domaine du jeu vidéo en empêchant les partis tiers sans licence d’utiliser le nom de l’équipe de football Manchester United dans de tels titres. »