Doom Eternal va se séparer de Denuvo

Quelques jours seulement après avoir déployé le système de DRM anti-triche, id Software a décidé de revenir en arrière après la réaction négative massive des fans, qui ont profité de la page Steam pour organiser un review-bombing en bonne et due forme. Denuvo n’est pas particulièrement populaire chez les communautés de joueurs, pour qui le DRM ennuie plus que ce qu’il sert, mais ce qui les a particulièrement énervés dans ce cas précis, c’est qu’il était obligatoire et s’installait systématiquement à chaque lancement du jeu, même quand il s’agit uniquement du mode campagne, totalement hors-ligne.

C’est Marty Stratton, producteur du titre, qui a fait cette annonce sur le reddit du jeu. Il a ainsi déclaré que la prochaine mise à jour retirerait Denuvo du titre, en attendant de trouver une autre solution anti-triche qui ne toucherait pas à la campagne solo. De plus, le studio va revenir à la version précédente du code, la mise à jour ayant apporté des soucis de stabilité et de performance à cause de changements concernant l’allocation de la VRAM.