Mortal Kombat 11 Aftermath : RoboCop contre le Terminator, un fantasme de geek (trailer)

RoboCop débarque dans le futur pack d’extension Aftermath de Mortal Kombat 11, et comme on n’osait à peine l’espérer, NetherRealm Studios nous gratifie d’une baston mémorable opposant le flic-robot au Terminator. Torgnoles métalliques dans la face, armes létales de gros calibres, tous les moyens sont bons pour faire comprendre à l’autre qu’il n’est qu’une boîte de conserve un peu rouillée. Au final, le RoboCop parvient à arrêter le vieux Terminator comme un vulgaire malfrat, mais on se dit tous que ce n’est que partie remise (au sens « gaming » du terme). Outre RoboCop, le pack d’extension Aftermath contiendra aussi Fujin (le grand retour du dieu du vent), Sheeva, les Friendships (finitions marrantes équivalentes aux fatalities), et un nouveau mode histoire mettant en scène Shang Tsung. L’extension Aftermath sera disponible le 26 mai prochain sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et même Stadia.