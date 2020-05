PS5 : Sony promet l’annonce prochaine de jeux « convaincants »

Il y a déjà eu des présentations de jeux pour la Xbox Series X. Il est difficile d’en dire autant pour la PlayStation 5 (à part la démonstration de l’Unreal Engine 5). Sony sait qu’il doit rassurer les joueurs, c’est pour cette raison qu’il prévoit une présentation pour bientôt.

Kenichiro Yoshida, le patron de Sony, a annoncé la nouvelle aujourd’hui lors du briefing stratégique annuel de Sony. « En combinant la vitesse, le retour haptique et le son, nous pouvons encore améliorer la merveilleuse expérience disponible sur la PS4, faisant de la PS5 une véritable console de nouvelle génération en offrant des expériences de jeu qui n’étaient pas possibles auparavant », a-t-il dit. Il poursuit : « Les jeux pour la PS5 qui offrent cette nouvelle expérience de jeu sont réalisés à la fois par nos studios et par des studios tiers, et nous prévoyons de présenter bientôt une gamme de titres convaincants ».

Un créneau précis pour la présentation n’est pas communiqué pour l’instant, mais selon VentureBeat Sony prendra la parole au début du mois de juin pour un événement dédié. La présence de la PlayStation 5 (dont le design reste inconnu à ce jour) est incertaine. En revanche, des jeux pour la PS5 seraient bel et bien présentés à ce rendez-vous.