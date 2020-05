The Last of Us 2 : Sony dévoile une PS4 Pro en édition limitée

Sony a levé le voile sur une édition limitée de la PlayStation 4 Pro aux couleurs de The Last of Us Part 2, qui verra le jour en même temps que le jeu. Il y a aussi une édition limitée de la manette, du casque-micro et même du disque dur externe.

Le pack spécial contient une PlayStation 4 Pro, avec finition mate, sur laquelle est gravé le tatouage d’Ellie, une manette sans fil DualShock 4 édition limitée, le jeu The Last of Us Part 2 en version physique, mais aussi un code pour débloquer un thème dynamique PS4, des avatars et bien plus encore. Ce pack en édition limitée est disponible dès aujourd’hui en précommande dans les magasins participants et sera disponible à l’achat le 19 juin.

Cette édition limitée de la manette PS4 sera également disponible séparément, avec une finition matte en acier noir et des bordures blanches. Vous trouverez également le tatouage d’Ellie sur la partie inférieure droite de la manette, et le logo de The Last of Us Part 2 sur le touchpad.

D’autre part, Sony dévoile un casque-micro sans fil Gold édition limitée avec une finition mate Steel Black et l’intérieur des écouteurs en rouge profond. Ce casque sans fil est également décoré du logo du jeu et du tatouage d’Ellie. Enfin, Sony s’est associé avec Seagate pour un disque dur externe de 2 To. Il comporte lui aussi un design du tatouage d’Ellie.