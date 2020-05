Des chercheurs japonais mettent au point le premier vélo pliable… et gonflable !

Voilà bien une invention pour le moins… gonflée ! Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont mis au point le premier vélo électrique pliable et gonflable, un prototype aussi étrange que bizarrement efficace : les parties « gonflées » du vélo permettent d’alléger l’engin (seulement 5,5 kg sur la balance), mais aussi de gagner en compacité une fois l’engin dégonflé et plié (le vélo peut alors se ranger dans un simple sac à dos !). Baptisé POIMO, ce vélo gonflable/pliable a déjà été testé en conditions réelles au Japon, et les retours seraient plutôt positifs ; certains utilisateurs estiment ainsi que le châssis gonflable de l’engin apporte un aspect « sécurisant » à l’ensemble. A noter que les partis gonflables du POIMO sont composées de polyuréthane thermoplastique, un type de plastique assez résistant à l’usure et aux chocs. Le POIMO n’est pas destiné à la vente et ne le sera sans doute jamais… à moins qu’une société (ou un généreux investisseur) ne se décide à le produire en série…