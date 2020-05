Microsoft Surface Duo : les caractéristiques du smartphone à deux écrans se dévoilent

Microsoft a déjà officialisé le Surface Duo en octobre 2019, mais les caractéristiques techniques communiquées officiellement sont plus que légères pour l’instant. Aujourd’hui, Windows Central dévoile des détails sur ce téléphone avec deux écrans.

Le Surface Duo est annoncé avec deux écrans AMOLED qui font 5,6 pouces, ont chacun une définition de 1 800 x 1 350 pixels et un ratio 4:3. Le smartphone ronronne avec le processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64 ou 256 Go de stockage, un capteur photo de 11 mégapixels (f/2.0) qui fait office de capteur frontal et dorsal, un capteur d’empreintes, un port USB-C, un emplacement pour la nano-SIM et une batterie de 3 460 mAh. Le stylet Surface Pen est également prévu.

Les modèles testés actuellement n’ont pas ni NFC ni recharge sans fil, tout comme ils ne supportent pas la 5G. C’est décevant pour le coup sachant que les smartphones haut de gamme vont tous avoir la 5G cette année. Il en va de même pour le processeur : le choix du Snapdragon 855 alors que le Snapdragon 865 existe est une petite déception.

Microsoft compte sortir son Surface Duo à la fin de l’année, mais il s’est déjà dit que le groupe fait tout pour le lancer plus tôt. Le prix n’est pas connu pour l’instant.